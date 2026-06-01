МИД вызвал временную поверенную в делах Литвы
МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы Йоланту Тубайте из-за планов иностранной республики по ликвидации захоронения советских солдат в Вевисе, сообщило ведомство.
Дипломату заявили решительный протест. МИД РФ напомнил об аналогичных действиях властей Литвы в городе Шяуляй и подчеркнул, что «злонамеренная кампания по осквернению останков погибших воинов в Литве продолжает набирать обороты».
Ведомство также указало временному поверенному в делах Литвы, что уничтожение или осквернение воинских захоронений уголовно наказуемо в России, даже если они расположены на территории других стран. Уточняется, что Москве известны лица, ответственные за такие действия.
В предыдущий раз Тубайте вызывали в МИД РФ 30 апреля. Тогда ведомство напомнило, что образованная по итогам Второй мировой войны Литовская ССР получила Вильнюс и Вильнюсскую область, которыми до войны владела Польша, а также бывшие германские земли Клайпеду и Клайпедскую область. Дипломаты подчеркнули, что за это Литва должна быть признательна советским солдатам.
14 июня 2024 г. сейм (парламент) Литвы одобрил поправки к законам, которые разрешают перенос захоронений советских воинов. Согласно принятым поправкам, могилы советских солдат могут быть перенесены, если их признают объектами, «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».