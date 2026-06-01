AFKS12,595+4,44%CNY Бирж.10,64+1,46%IMOEX2 570,04+0,17%RTSI1 131,49-0,57%RGBI118,64-0,18%RGBITR781,49-0,08%
В Белгородской области с 2022 года из-за атак погибли 24 ребенка

Ведомости

В результате атак ВСУ на Белгородскую область с 2022 г. погибли 24 ребенка, 243 получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Он добавил, что на реабилитации и санаторно-курортном лечении находятся 63 пострадавших от атак ВСУ ребенка, еще 31 ребенок будет направлен для восстановления в ближайшее время.

По словам и. о. главы региона, все пострадавшие находятся под опекой благотворительного фонда помощи раненым детям, созданного в марте 2025 г.

Шуваев подчеркнул, что фонд помогает белгородцам до 21 года, в том числе в приобретении имплантов и специального оборудования, не входящих в программу ОМС. Сейчас технические средства реабилитации закуплены для шестерых детей, медицинские изделия – для семерых, протезирование выполнено пятерым, добавил Шуваев.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников с территории Украины. 8 мая 2026 г. в регионе пострадали четыре мирных жителя, включая 11-летнюю девочку. 9 мая при ударе по магазину ранения получили пять человек, в том числе 12-летняя девочка. 15 мая беспилотник атаковал многоэтажный дом в Белгороде, среди пострадавших была трехлетняя девочка. С начала 2026 г. из-за атак ВСУ в регионе погиб 21 мирный житель, еще 98 человек (из которых шестеро – дети) получили ранения.

