В Белгородской области с 2022 года из-за атак погибли 24 ребенка

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников с территории Украины. 8 мая 2026 г. в регионе пострадали четыре мирных жителя, включая 11-летнюю девочку. 9 мая при ударе по магазину ранения получили пять человек, в том числе 12-летняя девочка. 15 мая беспилотник атаковал многоэтажный дом в Белгороде, среди пострадавших была трехлетняя девочка. С начала 2026 г. из-за атак ВСУ в регионе погиб 21 мирный житель, еще 98 человек (из которых шестеро – дети) получили ранения.