Агентство ООН по труду заморозило назначение представителя США
Международная организация труда (МОТ) отменила назначение американского чиновника Шэна Ли на пост заместителя генерального директора из-за задолженности США по обязательным взносам, сообщил Reuters со ссылкой на заявление агентства ООН по труду.
Шэн Ли должен был вступить в должность в июле 2026 г., но в МОТ заявили, что назначение не состоится до тех пор, пока Вашингтон не урегулирует вопрос с выплатами.
США традиционно занимают один из руководящих постов в организации как крупнейший донор МОТ. На долю Вашингтона приходится около 22% бюджета агентства.
По данным МОТ, по состоянию на 29 мая задолженность США перед базирующейся в Женеве организацией достигла 257 млн швейцарских франков (около $328 млн). В эту сумму входят невыплаченные взносы за 2024 и 2025 гг., а также обязательства на 2026 г. В организации подчеркнули, что решение может быть пересмотрено, если Соединенные Штаты погасят задолженность и восстановят статус крупнейшего плательщика обязательных взносов.
28 мая генсекретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что ООН планирует сократить и упразднить часть руководящих должностей в ближайшие два года в рамках масштабной реформы организации. По словам Гутерриша, реформы необходимы на фоне финансового кризиса, вызванного в том числе задолженностью стран-членов по взносам, включая США.