Агентство ООН по труду заморозило назначение представителя США

По данным МОТ, по состоянию на 29 мая задолженность США перед базирующейся в Женеве организацией достигла 257 млн швейцарских франков (около $328 млн). В эту сумму входят невыплаченные взносы за 2024 и 2025 гг., а также обязательства на 2026 г. В организации подчеркнули, что решение может быть пересмотрено, если Соединенные Штаты погасят задолженность и восстановят статус крупнейшего плательщика обязательных взносов.