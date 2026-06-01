RAGR100,54-0,77%CNY Бирж.10,64+1,46%IMOEX2 570,04+0,17%RTSI1 131,49-0,57%RGBI118,64-0,18%RGBITR781,5-0,08%
Агентство ООН по труду заморозило назначение представителя США

Международная организация труда (МОТ) отменила назначение американского чиновника Шэна Ли на пост заместителя генерального директора из-за задолженности США по обязательным взносам, сообщил Reuters со ссылкой на заявление агентства ООН по труду.

Шэн Ли должен был вступить в должность в июле 2026 г., но в МОТ заявили, что назначение не состоится до тех пор, пока Вашингтон не урегулирует вопрос с выплатами.

США традиционно занимают один из руководящих постов в организации как крупнейший донор МОТ. На долю Вашингтона приходится около 22% бюджета агентства.

По данным МОТ, по состоянию на 29 мая задолженность США перед базирующейся в Женеве организацией достигла 257 млн швейцарских франков (около $328 млн). В эту сумму входят невыплаченные взносы за 2024 и 2025 гг., а также обязательства на 2026 г. В организации подчеркнули, что решение может быть пересмотрено, если Соединенные Штаты погасят задолженность и восстановят статус крупнейшего плательщика обязательных взносов.

28 мая генсекретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что ООН планирует сократить и упразднить часть руководящих должностей в ближайшие два года в рамках масштабной реформы организации. По словам Гутерриша, реформы необходимы на фоне финансового кризиса, вызванного в том числе задолженностью стран-членов по взносам, включая США.

