Путин провел встречу с детским омбудсменом
Президент России Владимир Путин в День защиты детей встретился с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, сообщает «РИА Новости». Подробности встречи не приводятся.
Глава государства традиционно встречается с детским омбудсменом в этот день.
В 2025 г. Путин поддержал предложение Львовой-Беловой о преобразовании всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во всероссийскую службу помощи семье.
В апреле Путин назначил Львову-Белову главой Фонда защиты детей, направленного на защиту прав и интересов несовершеннолетних.