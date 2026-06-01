Путин провел встречу с детским омбудсменом

Президент России Владимир Путин в День защиты детей встретился с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, сообщает «РИА Новости». Подробности встречи не приводятся.

Глава государства традиционно встречается с детским омбудсменом в этот день.

В 2025 г. Путин поддержал предложение Львовой-Беловой о преобразовании всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во всероссийскую службу помощи семье.

В апреле Путин назначил Львову-Белову главой Фонда защиты детей, направленного на защиту прав и интересов несовершеннолетних.

