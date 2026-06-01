Львова-Белова рассказала Путину о рекордном числе вернувших родительские права
В 2025 г. количество родителей, восстановивших права на своих детей, достигло исторического максимума в 2844 человека, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Дети при живых родителях не могут жить в детских домах и не должны становиться социальными сиротами. И, собственно, подтверждение этому – цифры», – сказала Львова-Белова на встрече с президентом.
Она добавила, что за 2025 г. было выявлено 22 000 социальных сирот, что почти на 17% меньше, чем в 2024 г. Численность детей, родители которых лишены родительских прав или ограничены в правах, сократилось на 25,5% – до 16 400.
Детский омбудсмен подчеркнула, что за два года работы число детей, проживающих в детских домах и приютах, снизилось с 60 000 до 49 000.
Регионами прорыва, по ее словам, стали Нижегородская, Тамбовская, Иркутская, Челябинская, Свердловская, Тверская и Тульская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Бурятия.
Путин, в свою очередь, отметил, что задача государства – «выстроить меры поддержки таким образом, чтобы семьям с большим количеством детей, – ну и с небольшим, все равно, – чтобы они – наши, которых должно быть больше, – были счастливы».
«И система федеральных и региональных мер поддержки – они должны быть целевыми и эффективными», – подчеркнул президент.