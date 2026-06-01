Путин продлил полномочия Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена

1 июня в День защиты детей Путин встретился с омбудсменом в Кремле. Львова-Белова рассказала президенту о рекордном числе вернувших родительские права россиянах в 2025 г. Она добавила, что за два года работы число детей, проживающих в детских домах и приютах, снизилось с 60 000 до 49 000.