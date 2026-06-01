Путин продлил полномочия Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена
Президент России Владимир Путин продлил на пять лет срок полномочий Марии Львовой-Беловой в должности уполномоченного при президенте по правам ребенка. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов 1 июня.
Львова-Белова занимает пост детского омбудсмена с 27 октября 2021 г. В апреле 2026 г. она была также назначена председателем общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей».
1 июня в День защиты детей Путин встретился с омбудсменом в Кремле. Львова-Белова рассказала президенту о рекордном числе вернувших родительские права россиянах в 2025 г. Она добавила, что за два года работы число детей, проживающих в детских домах и приютах, снизилось с 60 000 до 49 000.