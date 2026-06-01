Главная / Политика /

Голикова: раненых в Старобельске направят на реабилитацию в федеральные центры

Ведомости

Пострадавшие при ударе ВСУ по общежитию в Старобельске, нуждающиеся в реабилитации, будут направлены в федеральные реабилитационные центры, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

По ее словам, в результате удара пострадали 70 человек, 21 из них погиб, семь остаются в больницах, пять выписаны.

Голикова добавила, что Социальный фонд готов оказать дополнительную помощь семьям пострадавших при обстреле общежития колледжа в ЛНР.

В ходе совещания Путин заявил, что наказание виновным в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым. Также глава государства выразил соболезнования семьям погибших и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией.

В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара там находились 86 подростков. В результате погиб 21 человек. 25 мая МИД РФ объявил об ответных ударах по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам.

