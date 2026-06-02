Кандидат на пост генсека ООН Бачелет посетит Россию

Ведомости

Бывший президент Чили Мишель Бачелет, претендующая на пост генерального секретаря ООН, в ближайшие дни посетит Россию. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов.

«Бачелет собирается приехать в ближайшие дни. В проработке. Надеемся принять ее», – сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).

По словам Алимова, глава МИД России Сергей Лавров проводит встречи со всеми кандидатами на пост руководителя всемирной организации. В рамках этой работы Россию уже посетили генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан.

Полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря. Помимо Бачелет, на этот пост претендуют Гринспан, Гросси и бывший президент Сенегала Маки Саль.

21 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил «Ведомостям», что Москва придерживается последовательной позиции по вопросу выборов нового генерального секретаря ООН. По его словам, российская сторона хорошо знает многих претендентов на этот пост, в том числе Гросси. Песков уточнял, что сейчас все будут вести «весьма и весьма сложные консультации» и Россия будет участвовать в них.

