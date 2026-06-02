Ветеран спецоперации Афанасьев победил на праймериз ЕР в Калужской области

В апреле 2026 г. Афанасьев в интервью «Ведомостям» рассказал о намерении участвовать в праймериз и баллотироваться в Госдуму, чтобы заниматься поддержкой ветеранов. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев ранее сообщал о рекордном числе заявок от участников спецоперации – 1534 человека. Праймериз в этом году проходили полностью в электронном формате на блокчейне, ключи шифрования разделили между четырьмя доверенными лицами.