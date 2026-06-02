Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,803+1,53%BLNG10,34+6,05%VEON-RX57,8-2,03%IMOEX2 618,08+1,87%RTSI1 136,65+0,46%RGBI118,74+0,18%RGBITR782,41+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ветеран спецоперации Афанасьев победил на праймериз ЕР в Калужской области

Ведомости

Сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов спецоперации Дмитрий Афанасьев выиграл предварительное голосование «Единой России» в Калужской области, заручившись поддержкой более 45 000 избирателей, сообщает Telegram-канал ассоциации.

Всего на праймериз по отбору кандидатов в Госдуму от партии зарегистрировались свыше 1300 участников спецоперации, из которых 480 стали победителями и смогут претендовать на выдвижение.

В Москве победителями госдумских праймериз стали руководитель московской Ассоциации ветеранов спецоперации Владислав Гусев, действующий депутат Госдумы Дмитрий Саблин, а также Эдуард Казымов, Эльдар Шарипов, Александр Шелковой и Эдуард Шонов. Кроме того, победу одержали главы региональных отделений ассоциации: в ХМАО – Дмитрий Аксенов, в Ивановской области – Виталий Дроздов, в Кемеровской области – Алексей Савин и в Калмыкии – Николай Чумудов.

Участник спецоперации Дмитрий Афанасьев намерен идти в ГД от Калужской области

Политика / Демократия

В апреле 2026 г. Афанасьев в интервью «Ведомостям» рассказал о намерении участвовать в праймериз и баллотироваться в Госдуму, чтобы заниматься поддержкой ветеранов. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев ранее сообщал о рекордном числе заявок от участников спецоперации – 1534 человека. Праймериз в этом году проходили полностью в электронном формате на блокчейне, ключи шифрования разделили между четырьмя доверенными лицами.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте