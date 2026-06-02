Ветеран спецоперации Афанасьев победил на праймериз ЕР в Калужской области
Сопредседатель Координационного совета Ассоциации ветеранов спецоперации Дмитрий Афанасьев выиграл предварительное голосование «Единой России» в Калужской области, заручившись поддержкой более 45 000 избирателей, сообщает Telegram-канал ассоциации.
Всего на праймериз по отбору кандидатов в Госдуму от партии зарегистрировались свыше 1300 участников спецоперации, из которых 480 стали победителями и смогут претендовать на выдвижение.
В Москве победителями госдумских праймериз стали руководитель московской Ассоциации ветеранов спецоперации Владислав Гусев, действующий депутат Госдумы Дмитрий Саблин, а также Эдуард Казымов, Эльдар Шарипов, Александр Шелковой и Эдуард Шонов. Кроме того, победу одержали главы региональных отделений ассоциации: в ХМАО – Дмитрий Аксенов, в Ивановской области – Виталий Дроздов, в Кемеровской области – Алексей Савин и в Калмыкии – Николай Чумудов.
В апреле 2026 г. Афанасьев в интервью «Ведомостям» рассказал о намерении участвовать в праймериз и баллотироваться в Госдуму, чтобы заниматься поддержкой ветеранов. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев ранее сообщал о рекордном числе заявок от участников спецоперации – 1534 человека. Праймериз в этом году проходили полностью в электронном формате на блокчейне, ключи шифрования разделили между четырьмя доверенными лицами.