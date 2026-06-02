Трамп назначил Уильяма Пулте и.о. директора нацразведки США

22 мая глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила об уходе в отставку по семейным причинам. Габбард пояснила, что вынуждена покинуть пост с 30 июня 2026 г. из‑за тяжелого заболевания мужа. У Авраама Уильямса недавно диагностировали крайне редкую форму рака костей. Fox News сообщал, что исполнять обязанности директора нацразведки будет первый заместитель Габбард – Аарон Лукас.