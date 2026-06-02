Политика /

Трамп назначил Уильяма Пулте и.о. директора нацразведки США

Президент США Дональд Трамп назначил директора Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) и председателя советов директоров ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac Уильяма Пулте исполняющим обязанности директора национальной разведки США. Об этом американский президент сообщил в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что Пулте обладает большим опытом управления наиболее чувствительными для США вопросами, включая обеспечение стабильности финансовых рынков. «Уильям обладает глубоким опытом управления наиболее чувствительными вопросами в Америке. Поздравляю директора Пулте», – заявил Трамп. По словам президента, под руководством Пулте объем активов Fannie Mae и Freddie Mac превысил $10 трлн, значительно увеличившись за последний год.

Трамп уточнил, что на время исполнения обязанностей главы национальной разведки Пулте сохранит свои нынешние должности – директора FHFA и председателя советов директоров Fannie Mae и Freddie Mac.

Почему глава нацразведки США уходит в отставку

Политика / Международные новости

22 мая глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила об уходе в отставку по семейным причинам. Габбард пояснила, что вынуждена покинуть пост с 30 июня 2026 г. из‑за тяжелого заболевания мужа. У Авраама Уильямса недавно диагностировали крайне редкую форму рака костей. Fox News сообщал, что исполнять обязанности директора нацразведки будет первый заместитель Габбард – Аарон Лукас.

Весной 2026 г. газета The Guardian сообщила о рассмотрении Трампом возможности уволить Габбард. По информации источников газеты, президент США был недоволен ее позицией в отношении иранской операции.

