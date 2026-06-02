Путин поговорил по телефону с Лукашенко
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщили в Кремле.
Лидеры двух государств обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия.
Личная встреча президентов состоялась 29 мая на полях саммита ЕАЭС в Астане. Лидеры стран побеседовали после заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).
21 мая Путин и Лукашенко по видеосвязи участвовали в совместной тренировке ядерных сил двух стран. По данным «БелТА», глава белорусского государства вышел на связь с российским коллегой, находясь в пункте управления министерства обороны. Перед этим ему было доложено о замысле проведения тренировки. Белорусский лидер подчеркнул, что Москва и Минск никому не угрожают, однако располагают соответствующим вооружением и готовы защищать «совместное Отечество от Бреста до Владивостока».
До этого Минобороны РФ сообщало, что с 19 по 21 мая проходили учения ядерных сил с участием Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации, а также части сил Ленинградского и Центрального военных округов. В ходе учения отработывались вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.