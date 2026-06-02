Путин поговорил по телефону с Лукашенко

21 мая Путин и Лукашенко по видеосвязи участвовали в совместной тренировке ядерных сил двух стран. По данным «БелТА», глава белорусского государства вышел на связь с российским коллегой, находясь в пункте управления министерства обороны. Перед этим ему было доложено о замысле проведения тренировки. Белорусский лидер подчеркнул, что Москва и Минск никому не угрожают, однако располагают соответствующим вооружением и готовы защищать «совместное Отечество от Бреста до Владивостока».