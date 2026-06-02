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Собянин сообщил о еще двух сбитых БПЛА на подлете к Москве

Ведомости

Российские ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Уже четыре БПЛА сбиты над Москвой за последний час.

Ранее мэр Москвы сообщил о двух ликвидированных дронах ВСУ, которыми противник планировал атаковать Москву.

Аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с авиационными властями на фоне введенных временных ограничений в воздушном пространстве.

По данным Минобороны за 2 июня, средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 158 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым.

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