Собянин сообщил о еще двух сбитых БПЛА на подлете к Москве
Российские ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.
Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Уже четыре БПЛА сбиты над Москвой за последний час.
Ранее мэр Москвы сообщил о двух ликвидированных дронах ВСУ, которыми противник планировал атаковать Москву.
Аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с авиационными властями на фоне введенных временных ограничений в воздушном пространстве.
По данным Минобороны за 2 июня, средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 158 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым.