США предложили ввести пошлины на товары из 60 стран из-за принудительного труда

11 мая администрация Трампа попросила Торговый суд США приостановить действие решения, признавшего последние введенные президентом глобальные пошлины в размере 10% незаконными. Bloomberg писал, что это нужно на период рассмотрения апелляции – чтобы импортеры продолжали уплачивать сборы в ходе дальнейшего судебного разбирательства. Суд принял решение о незаконности глобальной пошлины в 10%, введенной Трампом взамен пошлин, отмененных в феврале решением Верховного суда. Отмечалось, что президент опять превысил свои полномочия и не имел права вводить тарифные ограничения и по новой схеме.