США предложили ввести пошлины на товары из 60 стран из-за принудительного труда
Администрация президента США Дональда Трампа предложила ввести дополнительные 10%-ные или 12,5%-ные пошлины на импорт из 60 стран. Инициатива связана с якобы неспособностью этих государств ограничить торговлю товарами, произведенными с использованием принудительного труда, пишет Reuters.
Предложение поступило от управления торгового представителя США. Согласно заявлению ведомства, будут введены 10%-ные пошлины на импорт из Канады, Эквадора, Евросоюза, Индонезии, Мексики, Пакистана, Аргентины, Бангладеш, Камбоджи, Сальвадора, Гватемалы, Индонезии, Малайзии, Тайваня и Великобритании в связи с расследованием случаев принудительного труда. Дополнительные пошлины в размере 12,5% будут установлены на товары из оставшихся 45 стран, в отношении которых проводилось расследование.
Агентство отмечает, что это стало «последним выводом, сделанным в ходе расследования недобросовестной торговой практики». Администрация Трампа пытается восстановить чрезвычайные пошлины, отмененные решением Верховного суда США в феврале. По словам торгового представителя США Джеймисона Грира, нежелание важнейших торговых партнеров страны бороться с импортом товаров, произведенных с использованием принудительного труда, неприемлемо. Это приводит к тому, что американские рабочие «вынуждены конкурировать на глобальном рынке в неравных условиях», заявил он.
Кроме того, управление предложило механизм, позволяющий ввозить в США определенный объем одежды и текстиля по сниженным тарифам, но размер пошлин и объемы не указываются.
11 мая администрация Трампа попросила Торговый суд США приостановить действие решения, признавшего последние введенные президентом глобальные пошлины в размере 10% незаконными. Bloomberg писал, что это нужно на период рассмотрения апелляции – чтобы импортеры продолжали уплачивать сборы в ходе дальнейшего судебного разбирательства. Суд принял решение о незаконности глобальной пошлины в 10%, введенной Трампом взамен пошлин, отмененных в феврале решением Верховного суда. Отмечалось, что президент опять превысил свои полномочия и не имел права вводить тарифные ограничения и по новой схеме.