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Песков рассказал о темах выступления Путина на ПМЭФе

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) затронет как экономические, так и политические вопросы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам, как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, в наше время не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание», – сказал представитель Кремля.

Форум начался в Санкт-Петербурге 3 июня и продлится до 6 июня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что выступление Путина состоится на пленарном заседании ПМЭФа 5 июня.

Глава государства выступит на одной сцене с коллегами из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Танзании Самией Сулуху Хасан. Кроме того, гостями и участниками форума станут заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии Абдельазиз Бен Сальман.

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