Песков рассказал о темах выступления Путина на ПМЭФе

«Главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам, как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, в наше время не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание», – сказал представитель Кремля.