Песков: спецоперация продолжается, чтобы ударов по Петербургу не было
Спецоперация продолжается, чтобы не было ударов по российским городам. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал утренние удары ВСУ по Санкт-Петербургу.
Он напомнил о заявлении МИДа РФ о том, что ответные удары России уже носят систематический характер.
«Что касается конкретно об ударах, информация об этом – это целиком и полностью прерогатива региональных властей и нашего Министерства обороны», – добавил Песков.
25 мая в МИД РФ заявили, что ВС России будет последовательно наносить системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в общежитии колледжа Старобельска, в результате которого погиб 21 человек.