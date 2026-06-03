Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,771-0,19%RGSS0,19-0,42%VEON-RX57,6-2,21%IMOEX2 616,93-0,13%RTSI1 136,15-0,13%RGBI119,11+0,29%RGBITR785+0,32%
Главная / Политика /

Песков: спецоперация продолжается, чтобы ударов по Петербургу не было

Ведомости

Спецоперация продолжается, чтобы не было ударов по российским городам. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал утренние удары ВСУ по Санкт-Петербургу.

Он напомнил о заявлении МИДа РФ о том, что ответные удары России уже носят систематический характер.

Читайте также:Что известно об атаке БПЛА на Петербург и Ленинградскую область

«Что касается конкретно об ударах, информация об этом – это целиком и полностью прерогатива региональных властей и нашего Министерства обороны», – добавил Песков.

Ранним утром 3 июня, в день начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), украинские беспилотники атаковали Кронштадт, Кировский и Красносельский районы северной столицы. За ночь были сбиты 59 БПЛА. Пострадали несколько человек, погибших нет. 

25 мая в МИД РФ заявили, что ВС России будет последовательно наносить системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в общежитии колледжа Старобельска, в результате которого погиб 21 человек. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь