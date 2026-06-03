Песков: спецоперация продолжается, чтобы ударов по Петербургу не было

25 мая в МИД РФ заявили, что ВС России будет последовательно наносить системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в общежитии колледжа Старобельска, в результате которого погиб 21 человек.