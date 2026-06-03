В результате иранской атаки на аэропорт Кувейта погиб человек
В результате иранской атаки на международный аэропорт Кувейта погиб человек, сообщил Al Arabia со ссылкой на заявление МИД страны.
Удар нанес серьезный ущерб зданию терминала Т1, сообщает ведомство. Кроме того, повреждения получили неуточненные дипломатические представительства. Власти Кувейта изменили маршруты авиарейсов.
Телеканал отметил, что атака Ирана знаменует собой эскалацию конфликта в Персидском заливе, где до этого наблюдалось относительное затишье после объявления о прекращении огня 8 апреля.
Об ударе сообщало кувейтское агентство KUNA со ссылкой на главное управление гражданской авиации страны, однако подробности удара еще не были известны.
1 июня в Центральном командовании ВС США сообщили, что американские военные перехватили две иранские баллистические ракеты, нацеленные на военный контингент в Кувейте. Пострадавших не было.