Захарова назвала письмо Зеленского Трампу по ПВО «показушным»

31 мая украинский президент в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что Соединенные Штаты до сих пор не дали ответа на письмо. По словам Зеленского, он направил личное обращение в Белый дом и конгресс США, в котором указал, что баллистические ракеты представляют серьезную опасность на поле боя. Украинский лидер подчеркнул, что Киев остро нуждается в увеличении поставок, однако столкнулся с дефицитом производства в самих Соединенных Штатах.