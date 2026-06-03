Захарова назвала письмо Зеленского Трампу по ПВО «показушным»
Обращение президента Украины Владимира Зеленского к лидеру США Дональду Трампу с просьбой о расширении поставок систем противовоздушной обороны носит «показушный характер». Об этом в интервью «РИА Новости» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Захарова отметила, что в международной практике подобные обращения являются стандартной дипломатической формой взаимодействия. Захарова подчеркнула, что Зеленский написал именно Трампу, а не любому другому государственному лидеру.
27 мая Зеленский направил Трампу письмо, в котором предупредил о критическом ухудшении ситуации с противовоздушной обороной Украины на фоне резкого увеличения числа атак российских баллистических ракет. Украинский лидер особо подчеркнул, что в защите от баллистических угроз Киев «почти полностью полагается» на Соединенные Штаты. По его данным, нынешние объемы поставок по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) больше не соответствуют реалиям на поле боя.
31 мая украинский президент в интервью американскому телеканалу CBS заявил, что Соединенные Штаты до сих пор не дали ответа на письмо. По словам Зеленского, он направил личное обращение в Белый дом и конгресс США, в котором указал, что баллистические ракеты представляют серьезную опасность на поле боя. Украинский лидер подчеркнул, что Киев остро нуждается в увеличении поставок, однако столкнулся с дефицитом производства в самих Соединенных Штатах.