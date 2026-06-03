Захарова осудила журналистов BBC, которые посетили ПМЭФ, но не Старобельск
Журналисты BBC отказались посещать разрушенный ВСУ колледж в Старобельске, но их представитель приехал на Петербургский международный экономический форум-2026 (ПМЭФ). На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Выступая на ПМЭФ, дипломат заявила, что считает такую позицию проявлением цинизма.
«Это абсолютный цинизм. Но не меньший будет цинизм, если вы будете как ни в чем не бывало подходить и общаться с ним…», – сказала Захарова, комментируя приезд на форум корреспондента BBC Стива Розенберга (цитата по «РИА Новости»).
Сам Розенберг заявил журналистам, что сотрудники BBC не смогли посетить Старобельск из-за вопросов безопасности, хотя изначально рассматривали такую возможность. Он также сообщил, что намерен освещать другие события, связанные с конфликтом, в том числе атаку в Енакиеве. «Вы по поводу семи человек, которые погибли? Мы расскажем сегодня», – ответил он (цитата по ТАСС).
При этом журналист отметил, что BBC не использует термин «теракт» применительно к подобным событиям, поскольку редакционная политика корпорации предполагает отказ от этого слова.
В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по педагогическому колледжу в Старобельске. По данным российских властей, в результате атаки погиб 21 человек, десятки получили ранения.
24 мая район колледжа посетили более 50 иностранных журналистов из 19 стран, включая государства Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, а также Китай и США. Они ознакомились с последствиями удара по учебному заведению.