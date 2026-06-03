Захарова осудила журналистов BBC, которые посетили ПМЭФ, но не Старобельск

Сам Розенберг заявил журналистам, что сотрудники BBC не смогли посетить Старобельск из-за вопросов безопасности, хотя изначально рассматривали такую возможность. Он также сообщил, что намерен освещать другие события, связанные с конфликтом, в том числе атаку в Енакиеве. «Вы по поводу семи человек, которые погибли? Мы расскажем сегодня», – ответил он (цитата по ТАСС).