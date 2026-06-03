Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,853+0,57%VEON-RX59,3+0,68%BLNG10,1-1,94%IMOEX2 599,18-0,81%RTSI1 116,37-1,87%RGBI119,09+0,28%RGBITR784,88+0,3%
Главная / Политика /

Захарова осудила журналистов BBC, которые посетили ПМЭФ, но не Старобельск

Ведомости

Журналисты BBC отказались посещать разрушенный ВСУ колледж в Старобельске, но их представитель приехал на Петербургский международный экономический форум-2026 (ПМЭФ). На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Выступая на ПМЭФ, дипломат заявила, что считает такую позицию проявлением цинизма.

«Это абсолютный цинизм. Но не меньший будет цинизм, если вы будете как ни в чем не бывало подходить и общаться с ним…», – сказала Захарова, комментируя приезд на форум корреспондента BBC Стива Розенберга (цитата по «РИА Новости»).

Захарова: вместо визита в Старобельск CNN готовил ролик о работе дронов ВСУ

Общество

Сам Розенберг заявил журналистам, что сотрудники BBC не смогли посетить Старобельск из-за вопросов безопасности, хотя изначально рассматривали такую возможность. Он также сообщил, что намерен освещать другие события, связанные с конфликтом, в том числе атаку в Енакиеве. «Вы по поводу семи человек, которые погибли? Мы расскажем сегодня», – ответил он (цитата по ТАСС).

При этом журналист отметил, что BBC не использует термин «теракт» применительно к подобным событиям, поскольку редакционная политика корпорации предполагает отказ от этого слова.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по педагогическому колледжу в Старобельске. По данным российских властей, в результате атаки погиб 21 человек, десятки получили ранения.

24 мая район колледжа посетили более 50 иностранных журналистов из 19 стран, включая государства Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, а также Китай и США. Они ознакомились с последствиями удара по учебному заведению.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь