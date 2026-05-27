Главная / Общество /

Захарова: вместо визита в Старобельск CNN готовил ролик о работе дронов ВСУ

Ведомости

Вместо визита на место атаки украинских беспилотников на общежитие и учебный корпус педагогического колледжа в Старобельске ЛНР CNN готовил пропагандистский ролик о дроновых ударах Киева по российским городам. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что ролик снимал корреспондент CNN Ник Пэйтон Уолш, заочно арестованный в России за участие во вторжении в Курскую область. Подготовка сюжета велась немного заранее, но в эфир он вышел 26 мая, спустя четыре дня после удара по Старобельску. Корреспондент упомянул, что дроны «уже нанесли удар в Ставрополе». По мнению Захаровой, эта деталь позволяет предположить, что Уолш мог находиться в подразделении боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ), когда там координировали спланированную атаку по колледжу в Старобельске. Киевские дроны действительно ударили по Ставрополю за день до атаки на колледж в ЛНР, указала она.

«ВСУ нанимают CNN, чтобы запечатлеть работу своих убийц с беспилотниками», – заявила Захарова.

Что увидели представители СМИ на месте обстрела колледжа в Старобельске

CNN отказались посетить ЛНР 24 мая, когда на место удара по колледжу приехали журналисты иностранных СМИ. Телеканал сослался на логистические причины. В тот день Старобельск посетили 50 представителей СМИ из 19 стран, включая Европу, Латинскую Америку, страны Ближнего Востока, Китая и США. В результате атаки БПЛА 22 мая 21 человек погиб, еще 63 пострадали. Во время удара в здании было 86 подростков от 14 до 18 лет и работник. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ).

По словам Захаровой, решение направить в ЛНР сотрудников СМИ было принято после «откровенной лжи западных представителей», распространенной в Совете Безопасности ООН. Постпред Латвии при международной организации Санита Павлюта-Десландес отрицала факт нанесения удара по учебному заведению.

