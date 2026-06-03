В Госдуму внесли законопроект о работе бизнес-омбудсмена через АНО

Также уточняются требования к кандидату на должность уполномоченного: он не может быть сенатором, депутатом Госдумы или законодательного органа субъекта РФ. Финансирование работы АНО будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, уже предусмотренных на деятельность бизнес-омбудсмена, дополнительных расходов не потребуется.