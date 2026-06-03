В Госдуму внесли законопроект о работе бизнес-омбудсмена через АНО
В Госдуму внесен законопроект, который меняет систему финансового и материально-технического обеспечения работы уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей. Поправки вносятся в закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации». Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, его заместители и ряд депутатов.
Документ предусматривает, что функции бизнес-омбудсмена будет выполнять автономная некоммерческая организация (АНО), одним из учредителей которой является Российская Федерация.
Согласно законопроекту, АНО будет определяться решением президента. Уполномоченный при этом станет председателем наблюдательного совета (высшего органа управления) этой организации.
Также уточняются требования к кандидату на должность уполномоченного: он не может быть сенатором, депутатом Госдумы или законодательного органа субъекта РФ. Финансирование работы АНО будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, уже предусмотренных на деятельность бизнес-омбудсмена, дополнительных расходов не потребуется.
26 мая 2026 г. на встрече с президентом глава РСПП Александр Шохин предложил заменить аппарат бизнес-омбудсмена на АНО, сделав ее общественно-государственной. Путин идею поддержал и предложил Шохину возглавить структуру. Похожая идея обсуждалась и ранее: в 2023 г. РСПП уже разработал законопроект о создании Национального координационного центра по защите прав предпринимателей в форме АНО.