В Севастополе сбили семь украинских дронов, горит частный дом
Российские военные уничтожили семь БПЛА над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, мобильные огневые группы ведут работу по воздушным целям в Нахимовском районе, районе Северной стороны и Парка Победы. По предварительной информации Спасательной службы Севастополя, на Северной стороне в одном из садовых товариществ из-за падения обломков сбитого беспилотника загорелась крыша двухэтажного частного дома.
Пострадавших нет, уточнил Развожаев.
За сутки 3 июня дежурные средства ПВО перехватили 82 украинских беспилотника. Дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской областей, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.
3 июня, в день начала ПМЭФа, украинские беспилотники атаковали Кронштадт, Кировский и Красносельский районы Северной столицы, сообщал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Пострадали несколько человек, погибших нет. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, над регионом за ночь были сбиты 59 БПЛА.