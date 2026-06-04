В Севастополе сбили семь украинских дронов, горит частный дом

3 июня, в день начала ПМЭФа, украинские беспилотники атаковали Кронштадт, Кировский и Красносельский районы Северной столицы, сообщал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Пострадали несколько человек, погибших нет. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, над регионом за ночь были сбиты 59 БПЛА.