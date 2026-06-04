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В Севастополе сбили семь украинских дронов, горит частный дом

Ведомости

Российские военные уничтожили семь БПЛА над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, мобильные огневые группы ведут работу по воздушным целям в Нахимовском районе, районе Северной стороны и Парка Победы. По предварительной информации Спасательной службы Севастополя, на Северной стороне в одном из садовых товариществ из-за падения обломков сбитого беспилотника загорелась крыша двухэтажного частного дома.

Пострадавших нет, уточнил Развожаев.

За сутки 3 июня дежурные средства ПВО перехватили 82 украинских беспилотника. Дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской областей, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

3 июня, в день начала ПМЭФа, украинские беспилотники атаковали Кронштадт, Кировский и Красносельский районы Северной столицы, сообщал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Пострадали несколько человек, погибших нет. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, над регионом за ночь были сбиты 59 БПЛА. 

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