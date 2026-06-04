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Рютте не дал Зеленскому ответить на вопрос о Patriot

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому ответить на вопрос журналистки о нехватке систем ПВО Patriot. Эпизод произошел на совместной пресс-конференции 3 июня в Киеве.

Представитель Bloomberg спросила Зеленского о переговорах с Вашингтоном по поставкам Patriot. Рютте перехватил инициативу и начал отвечать первым. «Можно я начну, потому что тут я должен встать на защиту Штатов. Я верю, что они делают все возможное для того, чтобы поставить ракеты для Patriot Украине», – сказал Рютте.

В январе Рютте подчеркивал, что Украина должна «выжить» в конфликте с Россией, а ее сторону следует привести «сильной за стол переговоров». Тогда же генсек НАТО заявлял, что приверженность альянса членству Украины остается в силе, несмотря на возражения Венгрии и США. При этом в том же месяце он признал, что Европа не сможет удержать Украину без вооружений из США.

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