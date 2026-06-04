Рютте не дал Зеленскому ответить на вопрос о Patriot

В январе Рютте подчеркивал, что Украина должна «выжить» в конфликте с Россией, а ее сторону следует привести «сильной за стол переговоров». Тогда же генсек НАТО заявлял, что приверженность альянса членству Украины остается в силе, несмотря на возражения Венгрии и США. При этом в том же месяце он признал, что Европа не сможет удержать Украину без вооружений из США.