Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,968+0,99%VEON-RX60,6+5,57%CHMK3 720-0,67%IMOEX2 597,72-0,14%RTSI1 115,76-0,14%RGBI119,13+0,03%RGBITR785,38+0,06%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Финляндия могла сбить летевшие на Санкт-Петербург беспилотники ВСУ

Ведомости

Финляндия была готова к ликвидации украинских беспилотников, которые летели в направлении Санкт-Петербурга, если бы они нарушили воздушное пространство республики. Об этом заявил глава минобороны страны Антти Хакканен, передает газета Ilta-Sanomat.

«Воздушное и морское движение было несколько ограничено в районах Порвоо и Лаппеенранты, а наш флот поддерживался в достаточной боевой готовности», – отметил финский министр.

По словам Хакканена, разведка Финляндии якобы имела данные о готовящейся атаке. В связи с этим страна выработала алгоритм действий при возможном нарушении границы, уточнил он. Глава минобороны не раскрыл разведывательные средства Финляндии, но подчеркнул, что страна смогла подготовиться за ночь.

Что известно об атаке БПЛА на Петербург и Ленинградскую область

Политика / Армия и спецслужбы

В ночь на 3 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 59 дронов ВСУ над Ленинградской областью. При падении обломков беспилотника в Лужском районе повреждены четыре частных жилых дома, пострадавших нет.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что, несмотря на попытки Украины атаковать Санкт-Петербург, в городе продолжается работа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). «Форум идет своим чередом. Повестка очень насыщенная, очень много мероприятий, много участников», – сказал он.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь