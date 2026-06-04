Финляндия могла сбить летевшие на Санкт-Петербург беспилотники ВСУ

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что, несмотря на попытки Украины атаковать Санкт-Петербург, в городе продолжается работа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). «Форум идет своим чередом. Повестка очень насыщенная, очень много мероприятий, много участников», – сказал он.