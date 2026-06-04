Финляндия могла сбить летевшие на Санкт-Петербург беспилотники ВСУ
Финляндия была готова к ликвидации украинских беспилотников, которые летели в направлении Санкт-Петербурга, если бы они нарушили воздушное пространство республики. Об этом заявил глава минобороны страны Антти Хакканен, передает газета Ilta-Sanomat.
«Воздушное и морское движение было несколько ограничено в районах Порвоо и Лаппеенранты, а наш флот поддерживался в достаточной боевой готовности», – отметил финский министр.
По словам Хакканена, разведка Финляндии якобы имела данные о готовящейся атаке. В связи с этим страна выработала алгоритм действий при возможном нарушении границы, уточнил он. Глава минобороны не раскрыл разведывательные средства Финляндии, но подчеркнул, что страна смогла подготовиться за ночь.
В ночь на 3 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 59 дронов ВСУ над Ленинградской областью. При падении обломков беспилотника в Лужском районе повреждены четыре частных жилых дома, пострадавших нет.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что, несмотря на попытки Украины атаковать Санкт-Петербург, в городе продолжается работа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). «Форум идет своим чередом. Повестка очень насыщенная, очень много мероприятий, много участников», – сказал он.