Фетисов раскритиковал позицию Исинбаевой и назвал ее действия циничными
Действия двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой характеризуются как циничные. Об этом «РИА Новости» заявил двукратный олимпийский чемпион, победитель семи чемпионатов мира по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Фетисов сказал, что решение спортсменки жить за пределами России является ее личным выбором, однако выразил недовольство ее позицией в вопросах международного спортивного представительства страны. По его словам, цинично гордиться моментами, когда поднимался российский флаг, но при этом ничего не сделать для того, чтобы помочь вернуть российскую символику на международные спортивные соревнования.
Двукратный олимпийский чемпион также отметил, что многие известные российские спортсмены, несмотря на возможность жить и работать за границей, предпочитают возвращаться на родину. В качестве примера он привел выдающихся хоккеистов, которые после завершения карьеры за рубежом приняли решение связать свою дальнейшую жизнь с Россией.
19 июля 2024 г. стало известно, что Исинбаева покинет комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) по завершении Олимпийских игр в Париже. Она являлась членом комиссии спортсменов МОК с 2016 г. Кроме того, с 2023 г. она входила в комиссию МОК по олимпийскому образованию.
В июле 2023 г. в своих соцсетях Исинбаева сообщала, что с осени того же года возобновляет деятельность в МОК после «временной паузы», так как МОК необходимо было «во всем разобраться». Она подчеркнула, что на данный момент у МОК «нет никаких сомнений» и «ни под какие статьи и санкции» она не подпадает. В июне 2023 г. СМИ сообщали, что Исинбаеву проверяют на причастность к Вооруженным силам РФ.