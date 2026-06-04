Фетисов раскритиковал позицию Исинбаевой и назвал ее действия циничными

В июле 2023 г. в своих соцсетях Исинбаева сообщала, что с осени того же года возобновляет деятельность в МОК после «временной паузы», так как МОК необходимо было «во всем разобраться». Она подчеркнула, что на данный момент у МОК «нет никаких сомнений» и «ни под какие статьи и санкции» она не подпадает. В июне 2023 г. СМИ сообщали, что Исинбаеву проверяют на причастность к Вооруженным силам РФ.