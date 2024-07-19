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Исинбаева уйдет из комиссии спортсменов МОК

Ведомости

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева покинет комиссию спортсменов Международного Олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщается на сайте организации.

Из комиссии спортсменов выбывают также Даниэль Гюрта (плавание, Венгрия), Бритта Хайдеманн (фехтование, Германия) и Сын мин Рю (настольный теннис, Южная Корея). Во время Олимпийских игр в Париже состоятся выборы новых членов комиссии. На выборы баллотируются 29 кандидатов с пяти континентов, представляющих 29 различных национальных олимпийских комитетов и 15 видов спорта.

Исинбаева является членом комиссии спортсменов МОК с 2016 г. Кроме того, с 2023 г. она входит в комиссию МОК по олимпийскому образованию.

В июле 2023 г. в своих соцсетях Исинбаева сообщала, что с осени того же года возобновляет деятельность в МОК после «временной паузы», так как МОК необходимо было «во всем разобраться». Она подчеркнула, что на данный момент у МОК «нет никаких сомнений» и «ни под какие статьи и санкции» она не попадает. В июне 2023 г. СМИ сообщали, что Исинбаеву проверяют на причастность к Вооруженным силам РФ. В своем заявлении спортсменка отметила, что до 2018 г. выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий, которые носят «номинальный характер», а сама она никогда на службе не состояла, не была депутатом или членом какой-либо партии.

МОК подтверждал отсутствие претензий к Исинбаевой, так как она «не имела контрактных связей с российскими Вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал помнить заслуги спортсменки и отмечал, что она ничего не осуждала и не критиковала, хотя спортивная общественность жестко реагирует на ее заявление.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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