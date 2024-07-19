Исинбаева уйдет из комиссии спортсменов МОК
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева покинет комиссию спортсменов Международного Олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщается на сайте организации.
Из комиссии спортсменов выбывают также Даниэль Гюрта (плавание, Венгрия), Бритта Хайдеманн (фехтование, Германия) и Сын мин Рю (настольный теннис, Южная Корея). Во время Олимпийских игр в Париже состоятся выборы новых членов комиссии. На выборы баллотируются 29 кандидатов с пяти континентов, представляющих 29 различных национальных олимпийских комитетов и 15 видов спорта.
Исинбаева является членом комиссии спортсменов МОК с 2016 г. Кроме того, с 2023 г. она входит в комиссию МОК по олимпийскому образованию.
В июле 2023 г. в своих соцсетях Исинбаева сообщала, что с осени того же года возобновляет деятельность в МОК после «временной паузы», так как МОК необходимо было «во всем разобраться». Она подчеркнула, что на данный момент у МОК «нет никаких сомнений» и «ни под какие статьи и санкции» она не попадает. В июне 2023 г. СМИ сообщали, что Исинбаеву проверяют на причастность к Вооруженным силам РФ. В своем заявлении спортсменка отметила, что до 2018 г. выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий, которые носят «номинальный характер», а сама она никогда на службе не состояла, не была депутатом или членом какой-либо партии.
МОК подтверждал отсутствие претензий к Исинбаевой, так как она «не имела контрактных связей с российскими Вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал помнить заслуги спортсменки и отмечал, что она ничего не осуждала и не критиковала, хотя спортивная общественность жестко реагирует на ее заявление.