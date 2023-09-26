Песков заявил, что не знаком с фактами «продажи» родины Исинбаевой
Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову неизвестно о фактах «продажи родины» олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой. Об этом представитель Кремля заявил журналистам.
Пескова попросили прокомментировать слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что «сначала у президента на груди плачешь, а потом Родину продаешь», имея в виду Исинбаеву.
«Я здесь не стал бы комментировать, потому что я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева продавала бы Родину. Мне о них неизвестно. Поэтому я не могу ничего комментировать», – пояснил Песков.
Песков также усомнился, что Кремлю, «не владея деталями», нужно комментировать заявление Исинбаевой о том, что ее звание майора лишь номинально.
В июле в своих соцсетях Исинбаева сообщила, что с сентября 2023 г. возобновляет деятельность в Международном олимпийском комитете (МОК), членом которого она является с 2016 г. Она подчеркнула, что на данный момент у МОК «нет никаких сомнений» и «ни под какие статьи и санкции» она не попадает. Спортсменка в своем заявлении отметила, что до 2018 г. выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий, которые носят «номинальный характер», а сама она никогда на службе не состояла, не была депутатом или членом какой-либо партии.
МОК подтвердил, что не имеет претензий к Исинбаевой, так как она «не имела контрактных связей с российскими Вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине».
Ранее Песков призвал помнить заслуги спортсменки, добавив, что она ничего не осуждала и не критиковала, хотя спортивная общественность жестко реагирует на ее заявление.