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Песков заявил, что не знаком с фактами «продажи» родины Исинбаевой

Ведомости

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову неизвестно о фактах «продажи родины» олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой. Об этом представитель Кремля заявил журналистам.

Пескова попросили прокомментировать слова президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что «сначала у президента на груди плачешь, а потом Родину продаешь», имея в виду Исинбаеву.

«Я здесь не стал бы комментировать, потому что я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева продавала бы Родину. Мне о них неизвестно. Поэтому я не могу ничего комментировать», – пояснил Песков.

Песков также усомнился, что Кремлю, «не владея деталями», нужно комментировать заявление Исинбаевой о том, что ее звание майора лишь номинально.

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В июле в своих соцсетях Исинбаева сообщила, что с сентября 2023 г. возобновляет деятельность в Международном олимпийском комитете (МОК), членом которого она является с 2016 г. Она подчеркнула, что на данный момент у МОК «нет никаких сомнений» и «ни под какие статьи и санкции» она не попадает. Спортсменка в своем заявлении отметила, что до 2018 г. выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий, которые носят «номинальный характер», а сама она никогда на службе не состояла, не была депутатом или членом какой-либо партии.

МОК подтвердил, что не имеет претензий к Исинбаевой, так как она «не имела контрактных связей с российскими Вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине».

Ранее Песков призвал помнить заслуги спортсменки, добавив, что она ничего не осуждала и не критиковала, хотя спортивная общественность жестко реагирует на ее заявление.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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