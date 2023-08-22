В Махачкале переименовали стадион имени Исинбаевой
В Махачкале переименовали легкоатлетический стадион, который шесть лет назад был назван в честь олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, вернув ему прежнее название «Труд». Постановление правительства об этом опубликовало министерство спорта Дагестана в своем Telegram-канале.
«Переименовать государственное бюджетное учреждение республики Дагестан "Стадион имени олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой" в... "Стадион Труд"», – говорится в документе.
О планах переименовать стадион имени Исинбаевой глава Дагестана Сергей Меликов сообщил ранее в середине июля. По его оценке, Исинбаева талантливая спортсменка, но она не связала ни свое прошлое, ни свое настоящее с Дагестаном. Он отметил, что сигналом пересмотреть название стадиона стали ее заявления «из-за кордона».
Перед этим Исинбаева рассказала, что с сентября 2023 г. возобновляет деятельность в Международном олимпийском комитете (МОК), членом которого она является с 2016 г. Она подчеркнула, что на данный момент у МОК «нет никаких сомнений» и «ни под какие статьи и санкции» она не попадает. Ранее в СМИ сообщалось, что Исинбаеву проверяют на причастность к Вооруженным силам РФ.
Спортсменка в своем заявлении также отметила, что до 2018 г. выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий, которые носят «номинальный характер», а сама она никогда на службе не состояла, не была депутатом или членом какой-либо партии. МОК подтвердил, что не имеет претензий к Исинбаевой, так как она «не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине».
Министр спорта Олег Матыцин, в свою очередь, счел недопустимым отношение спортсменки к воинскому званию, гражданской позиции. Общероссийский народный фронт (ОНФ) в конце июля исключил Исинбаеву из состава своего центрального штаба. Сама спортсменка проживает в Испании.