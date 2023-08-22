В Махачкале переименовали стадион имени Исинбаевой

Спортсменка в своем заявлении также отметила, что до 2018 г. выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий, которые носят «номинальный характер», а сама она никогда на службе не состояла, не была депутатом или членом какой-либо партии. МОК подтвердил, что не имеет претензий к Исинбаевой, так как она «не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине».