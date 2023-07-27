ОНФ исключил Исинбаеву из своего центрального штаба
Общероссийский народный фронт (ОНФ) исключил олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву из состава центрального штаба организации. Об этом со ссылкой на источник в ОНФ пишет ТАСС.
По словам собеседника, решение об исключении спортсменки из центрального штаба принято заочным голосованием. Источник уточнил, что такая мера принята в связи с «ее неучастием в работе Народного фронта и центрального штаба движения».
В июле в своих соцсетях Исинбаева сообщила, что с сентября 2023 г. возобновляет деятельность в Международном олимпийском комитете (МОК), членом которого она является с 2016 г. Она подчеркнула, что на данный момент у МОК «нет никаких сомнений» и «ни под какие статьи и санкции» она не попадает. Ранее в СМИ сообщалось, что Исинбаеву проверяют на причастность к Вооруженным силам РФ. Спортсменка в своем заявлении отметила, что до 2018 г. выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий, которые носят «номинальный характер», а сама она никогда на службе не состояла, не была депутатом или членом какой-либо партии.
После этого спортсменка подверглась критике. В частности, глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать легкоатлетический стадион, который шесть лет назад был назван в честь Исинбаевой. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал недопустимым отношение спортсменки к воинскому званию, гражданской позиции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признавал, что спортивная общественность жестко реагирует на заявление Исинбаевой, уточнив, что она ничего не осуждала и не критиковала. При этом он призвал помнить ее заслуги.