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ОНФ может исключить Исинбаеву из своего центрального штаба

Ведомости

Олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву могут исключить из состава центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом со ссылкой на материалы для голосования штаба пишет ТАСС.

Внеочередное заседание центрального штаба ОНФ запланировано на 25 июля. В ходе мероприятия будет рассмотрен вопрос об исключении Исинбаевой. В связи с чем ее планируют исключить из штаба, не уточняется.

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В июле в своих соцсетях Исинбаева сообщила, что с сентября 2023 г. возобновляет деятельность в Международном олимпийском комитете (МОК), членом которого она является с 2016 г. Она подчеркнула, что на данный момент у МОК «нет никаких сомнений» и «ни под какие статьи и санкции» она не попадает. Ранее в СМИ сообщалось, что Исинбаеву проверяют на причастность к Вооруженным силам РФ. Спортсменка в своем заявлении отметила, что до 2018 г. выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий, которые носят «номинальный характер», а сама она никогда на службе не состояла, не была депутатом или членом какой-либо партии.

После этого спортсменка подверглась критике. В частности, глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать легкоатлетический стадион, который шесть лет назад был назван в честь Исинбаевой. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал недопустимым отношение спортсменки к воинскому званию, гражданской позиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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