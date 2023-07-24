ОНФ может исключить Исинбаеву из своего центрального штаба

В июле в своих соцсетях Исинбаева сообщила, что с сентября 2023 г. возобновляет деятельность в Международном олимпийском комитете (МОК), членом которого она является с 2016 г. Она подчеркнула, что на данный момент у МОК «нет никаких сомнений» и «ни под какие статьи и санкции» она не попадает. Ранее в СМИ сообщалось, что Исинбаеву проверяют на причастность к Вооруженным силам РФ. Спортсменка в своем заявлении отметила, что до 2018 г. выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий, которые носят «номинальный характер», а сама она никогда на службе не состояла, не была депутатом или членом какой-либо партии.