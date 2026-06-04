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Стубб предложил включить Канаду в Евросоюз

Ведомости

Евросоюз можно расширить с 27 до 40 стран-участниц, включив в блок в том числе Канаду. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на энергетической конференции, передает CNBC.

«В данный момент нам нужно мыслить масштабно и с учетом географии. Нам необходимо расширить или, по крайней мере, создать механизмы членства, которые были бы достаточно гибкими, чтобы охватить в общей сложности 40 европейских государств или даже неевропейских», – сказал финский лидер.

Он также упомянула Великобританию, Норвегию, Исландию и страны Западных Балкан в качестве возможных членов ЕС. Стубб подчеркнул, что после рассмотрения кандидатур Украины, Молдавии и Грузии блок должен серьезно подумать и о Турции». «Разве не было бы замечательно, если бы Канада стала 28-м государством Европейского союза, а не 51-м штатом США?» – прокомментировал президент Финляндии присоединение Канады к объединению.

27 мая The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) изучает возможность временного ограничения права вето для стран, которые будут вступать в Евросоюз в ближайшие годы. По данным газеты, такой механизм может быть впервые закреплен в соглашении с Черногорией, которая считается одним из наиболее вероятных кандидатов на скорое вступление в ЕС. В дальнейшем этот подход может быть распространен и на другие страны-кандидаты.

21 мая France 24 сообщало о предложении канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Евросоюза без права голоса на время прохождения процедуры полноценного вступления. По данным телеканала, Мерц направил письмо с этой инициативой председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште.

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