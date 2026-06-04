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Главная / Политика /

Медведев: западным элитам ни в чем верить нельзя

Ведомости

Россияне должны воспитать в себе недоверие к западным элитам – ими никогда не следует восхищаться, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Мах.

По его словам, именно в этом должен состоять новый кодекс взаимоотношений с западными партнерами. Он вспомнил слова российского императора Александра III о том, что у России нет друзей, так как все боятся ее масштаба. В этом выражается иррациональная ненависть к Москве, добавил зампред Совбеза.

«Но есть и вполне прагматичные поводы для ненависти – желание разделить Россию на части и получить доступ к нашим богатствам», – объяснил Медведев.

9 мая президент РФ Владимир Путин обвинил западные элиты в том, что они воюют с Россией руками украинцев и что они же и спровоцировали конфликт. Он напомнил, что предпосылками начала конфликта было то, что они не учли интересы России, когда Украина хотела подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, и то, что НАТО расширялось на восток.

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