Лавров назвал странными слова Рубио о неготовности РФ к переговорам по Украине

26 мая Рубио заявил, что затягивание конфликта на Украине повышает риск его дальнейшей эскалации и расширения. По его словам, сейчас активные переговоры с Украиной не ведутся. При этом Вашингтон готов принять участие в урегулировании ситуации, если для этого появится возможность. Рубио отметил, что США могут сыграть «конструктивную и полезную роль» в переговорном процессе.