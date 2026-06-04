Лавров назвал странными слова Рубио о неготовности РФ к переговорам по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его удивили высказывания главы госдепартамента США Марко Рубио о якобы неготовности Москвы к переговорам по урегулированию конфликта на Украине и отсутствию готовности к уступкам. Об этом глава МИД заявил в интервью RT.
«Это очень странно слышать от участника встречи в Анкоридже 15 августа прошлого года, где президент Путин принял предложения президента Трампа, которые касались первостепенных шагов, позволивших бы остановить боевые действия и приступить к переговорам», – сказал Лавров.
26 мая Рубио заявил, что затягивание конфликта на Украине повышает риск его дальнейшей эскалации и расширения. По его словам, сейчас активные переговоры с Украиной не ведутся. При этом Вашингтон готов принять участие в урегулировании ситуации, если для этого появится возможность. Рубио отметил, что США могут сыграть «конструктивную и полезную роль» в переговорном процессе.
3 июня госсекретарь США заявил, что после урегулирования украинского конфликта отношения между Вашингтоном и Москвой могут стать более дружественными и их будет легче поддерживать.