Агафонов: разногласия в G20 подтверждают ее востребованность и актуальность

Саммит лидеров стран G20 запланирован на 14–15 декабря 2026 г. на территории гольф-клуба президента США Дональда Трампа в Майами. В апреле он говорил, что США пока не отправляли приглашения Путину, выразив сомнение, что тот собирается посетить форум. В то же самое время Трамп оценил гипотетический визит Путина на G20 в США как «очень полезный». Пресс-секретарь Дмитрий Песков тогда же говорил, что «Путин может поехать в Майами как член страны «двадцатки», может не поехать, может поехать другой российский представитель».