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Агафонов: разногласия в G20 подтверждают ее востребованность и актуальность

Ведомости

Разногласия внутри «группы двадцати» (G20) подтверждают ее востребованность и актуальность. Дополнительную важность приобретает диалог по линии деловых кругов, заявил начальник экспертного управления администрации президента (АП) и его представитель в G20 Денис Агафонов в ходе ПМЭФ-2026.

«Мы искренне надеемся, что российские представители G20 получат возможность донести свои взгляды, пообщаться со своими коллегами и отстоять свою точку зрения и свой взгляд на происходящие события», – сказал он.

Агафонов подчеркнул, что «большая двадцатка» остается влиятельным и востребованным механизмом глобального экономического диалога. Он отметил, что так называемое энергетическое изобилие, использование различных источников энергии соответствует российским подходам. Однако, по его словам, говорить о других более подробных направлениях сотрудничества пока рано. Сейчас Россия входит в период активной отработки различных вопросов и тем, добавил начальник экспертного управления АП.

Саммит лидеров стран G20 запланирован на 14–15 декабря 2026 г. на территории гольф-клуба президента США Дональда Трампа в Майами. В апреле он говорил, что США пока не отправляли приглашения Путину, выразив сомнение, что тот собирается посетить форум. В то же самое время Трамп оценил гипотетический визит Путина на G20 в США как «очень полезный». Пресс-секретарь Дмитрий Песков тогда же говорил, что «Путин может поехать в Майами как член страны «двадцатки», может не поехать, может поехать другой российский представитель».

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