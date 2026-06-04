Путин отметил успешное развитие отношений с Казахстаном
Отношения России с Казахстаном развиваются очень успешно, «по восходящей». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
28 мая в Астане прошли российско-казахстанские переговоры. В ходе расширенных переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что между Казахстаном и Россией «не существует каких-либо так называемых спорных вопросов». По итогам стороны подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух государств.
Путин заявил, что российская сторона довольна итогами государственного визита в Казахстан, который состоялся 27–29 мая. «Мы довольны этими итогами, потому что мы как бы подвели черту под тем, что было достигнуто. У нас рекордный товарооборот – за $20 млрд уходит и имеет хорошие тенденции к росту», – сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что сохранение близких и добрососедских отношений между Россией и Казахстаном, а также гражданами стран имеет первостепенное значение. По словам Путина, такие «почти родственные» связи создают очень важный уровень доверия между государствами.