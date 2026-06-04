Путин: контролировать Донбасс и заключить сделку не противоречит друг другу

В ВСУ катастрофическая нехватка личного состава, их численность сократилась на 100 000 человек. «Ежемесячные потери Киева составляют примерно 40 000 человек, тогда как принудительная мобилизация дает лишь 15 000 в месяц, а из госпиталей возвращаются 14 000», – сказал Путин на встрече с главами мировых информагентств.