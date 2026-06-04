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Главная / Политика /

Путин: контролировать Донбасс и заключить сделку не противоречит друг другу

Российские войска наступают по всему фронту
Ведомости

Президент Владимир Путин заявил, что контроль Россией Донбасса и сделка с Киевом не противоречат друг другу. Он подчеркнул, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

В ВСУ катастрофическая нехватка личного состава, их численность сократилась на 100 000 человек. «Ежемесячные потери Киева составляют примерно 40 000 человек, тогда как принудительная мобилизация дает лишь 15 000 в месяц, а из госпиталей возвращаются 14 000», – сказал Путин на встрече с главами мировых информагентств.

Россия в последнее время освободила 2440 кв. км территории, добавил президент. Российская армия полностью взяла под контроль Луганскую народную республику и свыше 85% ДНР, 80% территории Запорожской области.

«Патриотизм и воля российского народа – главные условия достижения всех целей СВО», – заявил Владимир Путин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его удивили высказывания главы госдепартамента США Марко Рубио о якобы неготовности Москвы к переговорам по урегулированию конфликта на Украине и отсутствию готовности к уступкам. 26 мая Рубио заявил, что затягивание конфликта на Украине повышает риск его дальнейшей эскалации и расширения.

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