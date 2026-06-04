Путин: Россия рада развитию отношений Индии и США
Россия рада, что отношения Индии и США продолжают развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ-2026.
«Соединенные Штаты пытаются по некоторым вопросам оказывать давление на Индию, в частности, по некоторым вопросам сотрудничества с Россией», – сказал глава государства, добавив, что давить на премьер-министра Индии Нарендру Моди бесполезно.
Путин отметил, что Москва сможет договориться и с Нью-Дели, и с Вашингтоном. Отношения с Индией президент РФ назвал особо привилегированным стратегическим партнерством.
26 мая прошла встреча министров иностранных дел формата четверки QUAD. Тогда же завершился визит госсекретаря США Марко Рубио в Индию. Научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич заявил, что визит Рубио, встреча QUAD и анонс торговой сделки обозначают окончание «недопонимания» между Дели и Вашингтоном.
21 мая «Ведомости» писали, что с 2022 г. число компаний в России с учредителями из Индии выросло в три раза до более чем 1000. При этом их доля, несмотря на то что торговля России и Индии на втором месте после торговли России с Китаем, составляет всего лишь 1,6% от числа фирм с иностранным участием. Выручка компаний с индийским участием растет последние пять лет и в 2025 г. составила около 200 млрд руб. ($2,8 млн).