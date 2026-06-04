Путин: Россия готова пойти на оговоренные в Анкоридже компромиссы

25 мая директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук отметил, что ключевым условием устойчивого урегулирования конфликта на Украине является возвращение страны к позициям начала 1990-х гг. Дипломат подтвердил, что Москва по-прежнему придерживается договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а также принципов, озвученных президентом РФ в июне 2024 г.