Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VKCO231,4-3,62%CNY Бирж.10,824-0,34%IMOEX2 579,9-0,82%RTSI1 093,91-2,1%RGBI119,11+0,02%RGBITR785,25+0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: Россия готова пойти на оговоренные в Анкоридже компромиссы

Ведомости

Россия готова пойти на те компромиссы по украинскому кризису, которые были оговорены на саммите в Анкоридже, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями информагентств в рамках ПМЭФ-2026.

Глава государства подчеркнул, что с ними должна согласиться Украина и тогда конфликт будет завершен. Москва в свою очередь готова и хочет договориться с Киевом мирными средствами.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что США побуждают президента Украины Владимира Зеленского действовать в русле договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже.

25 мая директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук отметил, что ключевым условием устойчивого урегулирования конфликта на Украине является возвращение страны к позициям начала 1990-х гг. Дипломат подтвердил, что Москва по-прежнему придерживается договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а также принципов, озвученных президентом РФ в июне 2024 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте