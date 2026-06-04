Путин: Россия готова пойти на оговоренные в Анкоридже компромиссы
Россия готова пойти на те компромиссы по украинскому кризису, которые были оговорены на саммите в Анкоридже, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями информагентств в рамках ПМЭФ-2026.
Глава государства подчеркнул, что с ними должна согласиться Украина и тогда конфликт будет завершен. Москва в свою очередь готова и хочет договориться с Киевом мирными средствами.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что США побуждают президента Украины Владимира Зеленского действовать в русле договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже.
25 мая директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук отметил, что ключевым условием устойчивого урегулирования конфликта на Украине является возвращение страны к позициям начала 1990-х гг. Дипломат подтвердил, что Москва по-прежнему придерживается договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а также принципов, озвученных президентом РФ в июне 2024 г.