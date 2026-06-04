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Путин: у Украины нет системы ПВО, только отдельные элементы

Ведомости

Украина не имеет системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством международных агентств в ходе ПМЭФ-2026.

«У Украины вообще такой системы нет, просто отдельные есть элементы, но системы нет. Есть Patriot и другие системы, которых тоже катастрофически не хватает», – сказал президент. При этом Путин отметил, что Запад поставляет Киеву много дронов.

22 мая госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что США остаются вовлечены в программу поставок оружия Украине, финансируемую союзниками по НАТО. По его словам, механизм поддержки под названием PURL, запущенный США и НАТО в августе 2025 г., никак не изменился. «Украина получает больше помощи, чем когда-либо, через эту программу, и США продолжают в ней участвовать», – подчеркнул Рубио.

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