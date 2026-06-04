Путин ответил на вопрос о новом президентском сроке
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос Reuters, хватит ли ему здоровья, чтобы оставаться у власти до 2036 г., сказал, что это известно только Господу. Свое возможное выдвижение в 2030 г. он назвал преждевременной темой для обсуждения.
«Только Господь знает, хватит ли нам здоровья, чтобы дожить до завтра, послезавтра, добиваться целей, которые мы ставим», – заявил Путин на встрече с главами мировых информагентств на ПМЭФ-2026.
Президент добавил, что перед страной стоят «большие, масштабные, острые» задачи, решать которые нужно, думая о будущем России. При этом он напомнил, что конституция позволяет ему баллотироваться в 2030 г., но «об этом совсем рано говорить».
В марте 2024 г. Путин был переизбран на новый шестилетний срок, который истекает в 2030 г. Следующие выборы должны состояться в 2030 г., и если Путин примет в них участие и победит, он сможет оставаться у власти до 2036 г.