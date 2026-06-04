Путин рассказал о работе Алиева над стратегическим договором с Россией

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях ПМЭФа заявил, что отношения России и Азербайджана вернулись к нормальному ритму, Москва принципиально настроена на поступательное развитие всего комплекса связей с Баку. «Они имеют очень хорошие перспективы по очень многим направлениям, по сути, по всем», – отметил дипломат.