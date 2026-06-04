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Путин рассказал о работе Алиева над стратегическим договором с Россией

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вкладывает много сил в наполнение конкретным содержанием договора о стратегическом взаимодействии с Россией, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях ПМЭФа заявил, что отношения России и Азербайджана вернулись к нормальному ритму, Москва принципиально настроена на поступательное развитие всего комплекса связей с Баку. «Они имеют очень хорошие перспективы по очень многим направлениям, по сути, по всем», – отметил дипломат.

Москва считает, что развитие российско-азербайджанских отношений отвечает коренным интересам народов двух стран, добавил он. Галузин также предложил перезапустить культурно-гуманитарное сотрудничество и запустить профессиональный диалог историков для «сверки и выработки позиций по прочтению нашего общего прошлого».

В октябре 2025 г. в Душанбе состоялась первая полноформатная встреча президентов Путина и Алиева, по итогам которой в Кремле отметили «смену вектора» в двусторонних отношениях.

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