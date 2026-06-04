Путин назвал провокацией разговоры о нападении РФ на НАТО
Президент РФ Владимир Путин посоветовал каждому, кто боится нападения России на страны НАТО, подумать зачем это Москве. Об этом он заявил на встрече с руководителями ведущих информационных агентств.
Президент назвал провокацией заявления о возможности нападения Москвы на НАТО.
9 мая Путин обвинил западные элиты в том, что они воюют с Россией руками украинцев и что они же и спровоцировали конфликт. Он напомнил, что предпосылками начала конфликта было то, что они не учли интересы России, когда Украина хотела подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, и то, что НАТО расширялось на восток.
В конце мая директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Североатлантический альянс фактически готовится к масштабному конфликту на Востоке. По словам Нарышкина, НАТО последовательно увеличивает свой военный потенциал на восточном фланге. Блок поддерживает высокую интенсивность разведывательной и учебно-тренировочной деятельности на этом направлении, а также модернизирует инфраструктуру там и создает новую.