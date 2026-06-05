Digi24: взорвавшийся морской дрон в порту Румынии принадлежит Украине
Морской беспилотник, взорвавшийся возле румынского порта Констанца, принадлежит Украине. Об этом сообщил местный телеканал Digi24 со ссылкой на капитана первого ранга ВМС Румынии в отставке Санду Матею.
Дрон типа «Магура» используется ВСУ, уточнил он. Сейчас возле порта, как передает источник канала, могут находиться еще четыре морских беспилотника.
Взрыв произошел утром 5 июня, пострадавших и жертв нет. Минобороны Румынии заявило, что дрон относится к типу, который использовался в конфликте на Украине, не уточнив, какой стороне он принадлежит.
Инцидент произошел спустя неделю после падения БПЛА в Румынии. 29 мая в республике упали два беспилотника. Российская сторона заявила, что беспилотники принадлежат Украине.