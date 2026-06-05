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В Румынии сообщили о взрыве морского дрона в порту Констанцы

Подобный дрон используется в конфликте на Украине, заявили в румынском минобороны
Ведомости

Возле румынского порта Констанца взорвался дрон, сообщили в минобороны республики. Отмечается, что подобный дрон используется в российско-украинском конфликте.

Инцидент произошел утром 5 июня. Пострадавших нет. Беспилотник, как утверждается, не входит в состав вооружения румынской армии и не участвовал в недавних учениях в районе Черного моря.

«Морской беспилотник относится к тому типу, который использовался в конфликте на Украине», – добавили в минобороны, не уточнив, какой стороне принадлежит дрон.

Прошлый инцидент с дронами в республике произошел неделю назад. 29 мая беспилотник упал в уезде Марамуреш на севере Румынии, он не был оснащен взрывчаткой. До этого БПЛА влетел в крышу 10-этажного жилого дома в Галаце, пострадали два человека. В тот же день президент РФ Владимир Путин предположил, что беспилотник принадлежит Украине.

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