В Румынии сообщили о взрыве морского дрона в порту Констанцы

Прошлый инцидент с дронами в республике произошел неделю назад. 29 мая беспилотник упал в уезде Марамуреш на севере Румынии, он не был оснащен взрывчаткой. До этого БПЛА влетел в крышу 10-этажного жилого дома в Галаце, пострадали два человека. В тот же день президент РФ Владимир Путин предположил, что беспилотник принадлежит Украине.