В Румынии сообщили о взрыве морского дрона в порту Констанцы

В Румынии сообщили о взрыве морского дрона в порту КонстанцыПодобный дрон используется в конфликте на Украине, заявили в румынском минобороны
Возле румынского порта Констанца взорвался дрон, сообщили в минобороны республики. Отмечается, что подобный дрон используется в российско-украинском конфликте.
Инцидент произошел утром 5 июня. Пострадавших нет. Беспилотник, как утверждается, не входит в состав вооружения румынской армии и не участвовал в недавних учениях в районе Черного моря.
«Морской беспилотник относится к тому типу, который использовался в конфликте на Украине», – добавили в минобороны, не уточнив, какой стороне принадлежит дрон.
Прошлый инцидент с дронами в республике произошел неделю назад. 29 мая беспилотник упал в уезде Марамуреш на севере Румынии, он не был оснащен взрывчаткой. До этого БПЛА влетел в крышу 10-этажного жилого дома в Галаце, пострадали два человека. В тот же день президент РФ Владимир Путин предположил, что беспилотник принадлежит Украине.