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Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву

Ведомости

Силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max.

Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

5 июня 2026 г. средства ПВО сбили 123 украинских беспилотника над российскими регионами, включая Московский. Утром были уничтожены два БПЛА на подлете к Москве. 16 мая над столицей было сбито 20 беспилотников. 15 марта силы ПВО сбили почти 100 беспилотников, летевших на Москву.

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