Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву

5 июня 2026 г. средства ПВО сбили 123 украинских беспилотника над российскими регионами, включая Московский. Утром были уничтожены два БПЛА на подлете к Москве. 16 мая над столицей было сбито 20 беспилотников. 15 марта силы ПВО сбили почти 100 беспилотников, летевших на Москву.