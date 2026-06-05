Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву
Силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max.
Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
5 июня 2026 г. средства ПВО сбили 123 украинских беспилотника над российскими регионами, включая Московский. Утром были уничтожены два БПЛА на подлете к Москве. 16 мая над столицей было сбито 20 беспилотников. 15 марта силы ПВО сбили почти 100 беспилотников, летевших на Москву.