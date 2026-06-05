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Главная / Политика /

Танзания обсуждает с Россией строительство малых АЭС

Ведомости

Танзания и Россия обсуждают строительство малых атомных электростанций. Об этом заявила президент африканского государства Самия Сулуху Хасан в ходе бизнес-диалога Россия-Танзания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы активно рассматриваем включение технологии малых модульных реакторов в долгосрочный план развития энергетики», – сказала Хасан (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, «Росатом» проявил высокий интерес к этому проекту, продолжается технический диалог в соответствии с требованиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Зачем России сотрудничество с Танзанией

Политика / Международные новости

Хасан прибыла в Москву 2 июня. Ее госвизит в Россию стал первым на высшем уровне со стороны президента Танзании за 55 лет. 3 июня состоялась встреча Хасан с российским президентом Владимиром Путиным. На переговорах Путин отметил, что Россия и Танзания обладают возможностями для увеличения товарооборота в различных сферах торговли. В 2025 г. Россия и Танзания увеличили взаимный товарооборот на 20–25%.

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