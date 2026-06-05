Танзания обсуждает с Россией строительство малых АЭС

Хасан прибыла в Москву 2 июня. Ее госвизит в Россию стал первым на высшем уровне со стороны президента Танзании за 55 лет. 3 июня состоялась встреча Хасан с российским президентом Владимиром Путиным. На переговорах Путин отметил, что Россия и Танзания обладают возможностями для увеличения товарооборота в различных сферах торговли. В 2025 г. Россия и Танзания увеличили взаимный товарооборот на 20–25%.