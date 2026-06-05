Путин: РФ лидирует в атомной энергетике, более 80% АЭС строятся с «Росатомом»

4 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России в режиме видеосвязи дали старт строительству первого энергоблока АЭС в Узбекистане. 24 марта 2026 г. «Росатом» и узбекистанский «Узатом» подписали два ключевых документа – дорожную карту сотрудничества в атомной и смежных областях и дополнительное соглашение к контракту на строительство АЭС.