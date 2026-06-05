Путин: РФ лидирует в атомной энергетике, более 80% АЭС строятся с «Росатомом»
Россия лидирует в сфере атомной энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Он подчеркнул, что более 80% проектов атомных электростанций в мире строятся при участии госкорпорации «Росатом».
Ранее президент Танзании Самия Сулуху Хасан заявила, что обсуждает с Россией строительство малых атомных электростанций. По ее словам, «Росатом» проявил высокий интерес к этому проекту, продолжается технический диалог в соответствии с требованиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
4 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России в режиме видеосвязи дали старт строительству первого энергоблока АЭС в Узбекистане. 24 марта 2026 г. «Росатом» и узбекистанский «Узатом» подписали два ключевых документа – дорожную карту сотрудничества в атомной и смежных областях и дополнительное соглашение к контракту на строительство АЭС.