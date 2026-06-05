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Путин: доля рубля в экспортных операциях России составляет 65%

Ведомости

Доля рубля в экспортных операциях России достигла 65%. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии ПМЭФ-2026.

«В торговых связях с ведущими партнерами уже главным образом используют национальные валюты. Так, доля рубля в экспортных операциях России сейчас составляет 65%. То есть почти две трети», – сказал президент.

Глава РФ подчеркнул, что миру сейчас нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура – без рисков запретов и преград.

Президент в ходе выступления также заявил, что несмотря на сохраняющееся внешнее давление, страна получила дополнительные возможности для развития благодаря новым финансовым и технологическим решениям, а также выходу на перспективные рынки. Путин подчеркнул, что Россия рассматривает происходящие глобальные изменения не только как вызов, но и как возможность для дальнейшего роста.

Также президент рассказал, что Россия открыта для всех, кто заинтересован в равноправном сотрудничестве. По его словам, гармоничный путь развития в современном мире заключается в способности стран слышать друг друга.

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