Путин: доля рубля в экспортных операциях России составляет 65%

Президент в ходе выступления также заявил, что несмотря на сохраняющееся внешнее давление, страна получила дополнительные возможности для развития благодаря новым финансовым и технологическим решениям, а также выходу на перспективные рынки. Путин подчеркнул, что Россия рассматривает происходящие глобальные изменения не только как вызов, но и как возможность для дальнейшего роста.