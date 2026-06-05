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Путин: уровень госдолга России 16,4%, у стран еврозоны – 81,7%

Ведомости

Государственный долг стран еврозоны по итогам 2025 г. вырос до 81,7% от ВВП, тогда как уровень госдолга России составляет 16,4%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Вот госдолг еврозоны в 2025 г. вырос до 81,7% процента от ВВП. Худшие показатели известны – у Греции 146%, у Италии – 137%, у Франции – 115%, у Бельгии – 108%. У России, кстати, – 16,4%, но плавающая такая цифра немножко», – сказал Путин.

В начале июня президент также заявлял, что российская экономика находится на правильном пути и чувствует себя уверенно. Он отметил, что Россия сознательно пошла на охлаждение экономики, чтобы не допустить гиперинфляции.

По данным Евростата, по итогам 2025 г. соотношение госдолга к ВВП в еврозоне составило 87,8%, в ЕС – 81,7%. Это выше показателей 2024 г. (87% и 80,7% соответственно). Госдолг Франции и Италии превысил 3 трлн евро. При этом госдолг России по итогам 2025 г. оказался самым низким среди стран G20 и составил 18% ВВП, из которых 16,5% приходятся на федеральное правительство. Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил о скором погашении внешнего госдолга России. РАН прогнозирует дальнейший рост госдолга европейских стран.

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