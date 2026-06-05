Путин: уровень госдолга России 16,4%, у стран еврозоны – 81,7%

По данным Евростата, по итогам 2025 г. соотношение госдолга к ВВП в еврозоне составило 87,8%, в ЕС – 81,7%. Это выше показателей 2024 г. (87% и 80,7% соответственно). Госдолг Франции и Италии превысил 3 трлн евро. При этом госдолг России по итогам 2025 г. оказался самым низким среди стран G20 и составил 18% ВВП, из которых 16,5% приходятся на федеральное правительство. Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил о скором погашении внешнего госдолга России. РАН прогнозирует дальнейший рост госдолга европейских стран.