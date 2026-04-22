Госдолг Франции и Италии превысил 3 трлн евро
Государственный долг Франции и Италии в 2025 г. составил 3,5 трлн и 3,1 трлн евро соответственно. Это следует из данных Евростата.
Германия также приблизилась к отметке госдолга в 3 трлн евро – на конец 2025 г. показатель составил 2,84 трлн евро. Наибольшие показатели соотношения государственного долга к ВВП на конец IV квартала прошлого года были зафиксированы в Греции (146,1%), Италии (137,1%), Франции (115,6%), Бельгии (107,9%) и Испании (100,7%).
Наименьший рост показала статистика из Эстонии (24,1%), Люксембурга (26,5%), Дании (27,9%) и Болгарии (29,9%).
По итогам 2025 г. соотношение валового госдолга к ВВП в еврозоне составило 87,8%. Это ниже показателя в 88,4% на конец III квартала 2025 г. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. соотношение госдолга к ВВП увеличилось как в еврозоне (с 87,0 до 87,8%), так и в ЕС (с 80,7 до 81,7%).
В январе «РИА Новости» со ссылкой на исследование Российской академии наук (РАН) писало, что дефицит финансовых ресурсов и их перераспределение остаются ключевыми проблемами ЕС. Финансовая разбалансировка, вызванная экстренными расходами (в том числе военными) и политической нестабильностью в ряде крупных экономик, сохраняется и местами усугубляется.