Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,947-0,07%USBN0,126+0,32%MRKS0,489-0,41%IMOEX2 766,09+0,3%RTSI1 161,85-0,24%RGBI120,75+0,41%RGBITR785,45+0,43%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Госдолг Франции и Италии превысил 3 трлн евро

Ведомости

Государственный долг Франции и Италии в 2025 г. составил 3,5 трлн и 3,1 трлн евро соответственно. Это следует из данных Евростата.

Германия также приблизилась к отметке госдолга в 3 трлн евро – на конец 2025 г. показатель составил 2,84 трлн евро. Наибольшие показатели соотношения государственного долга к ВВП на конец IV квартала прошлого года были зафиксированы в Греции (146,1%), Италии (137,1%), Франции (115,6%), Бельгии (107,9%) и Испании (100,7%).

Наименьший рост показала статистика из Эстонии (24,1%), Люксембурга (26,5%), Дании (27,9%) и Болгарии (29,9%).

По итогам 2025 г. соотношение валового госдолга к ВВП в еврозоне составило 87,8%. Это ниже показателя в 88,4% на конец III квартала 2025 г. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. соотношение госдолга к ВВП увеличилось как в еврозоне (с 87,0 до 87,8%), так и в ЕС (с 80,7 до 81,7%).

В январе «РИА Новости» со ссылкой на исследование Российской академии наук (РАН) писало, что дефицит финансовых ресурсов и их перераспределение остаются ключевыми проблемами ЕС. Финансовая разбалансировка, вызванная экстренными расходами (в том числе военными) и политической нестабильностью в ряде крупных экономик, сохраняется и местами усугубляется.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте