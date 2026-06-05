Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,87+0,43%CHKZ16 700+0,6%MGTS1 278+4,93%IMOEX2 561,04-0,73%RTSI1 098,13+0,39%RGBI119,15+0,03%RGBITR785,74+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мирзиеёв предложил России создать платформу развития человеческого капитала

Ведомости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв предложил России создать совместную онлайн-платформу развития человеческого капитала. Об этом он заявил на пленарной сессии ПМЭФ-2026.

«Предлагаем создать совместную онлайн-платформу развития человеческого капитала», – сказал Мирзиеев.

22 мая президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Мирзиёевым. Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений и планы предстоящих контактов. Президенты уделили внимание актуальным вопросам российско-узбекистанского сотрудничества в различных сферах.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её