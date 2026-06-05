Мирзиеёв предложил России создать платформу развития человеческого капитала
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв предложил России создать совместную онлайн-платформу развития человеческого капитала. Об этом он заявил на пленарной сессии ПМЭФ-2026.
«Предлагаем создать совместную онлайн-платформу развития человеческого капитала», – сказал Мирзиеев.
22 мая президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Мирзиёевым. Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений и планы предстоящих контактов. Президенты уделили внимание актуальным вопросам российско-узбекистанского сотрудничества в различных сферах.